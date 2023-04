Bebé nace en taxi por falta de ginecobstetra

El padre de la criatura es el activista social Erondino Candia. Tras lo ocurrido denunció por omisión de auxilio ante el Ministerio Público al intendente de San Alberto, Carlos Ramírez, quien además es presidente del Consejo de Salud Distrital de dicha localidad.

Ramírez atribuyó la denuncia a una persecución política

“Hay médico, pero ellos no hacen parto. No hay sala para parto, es solo para atención en urgencias, solo tenemos lugar para observación, no hay servicio de ginecología, ni obstetricia. No tenemos quirófanos. Yo ya hice una solicitud para que se amplíe a Centro de Salud. Pedimos, ginecobstetra, laboratorio y ecografía. Tampoco hay anestesiólogo”, el director médico del Puesto de Salud, Javier Brítez. EM