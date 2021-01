Be Yoga, espacio para reconectarse

María del Mar Colmán, propietaria del instituto Be Yoga e instructora de Kundalini Yoga y Yoga Empresarial, refiere algunos puntos para tener en cuenta a la hora de elegir practicar yoga. Desde su instituto, Be Yoga ofrece varios estilos desde Yoga Empresarial, Hatha Yoga, Vinyasa y Kundalini Yoga, donde las clases las desarrolla un equipo de instructoras certificadas por las mejores escuelas de cada rama. María resalta que en el lugar se espera a las personas que quieran “dejar todo lo que ocupa lugar o lo que pesa y vivir en conciencia, liviano y feliz. Y agrega además que Be Yoga es un espacio “para fortalecer el cuerpo, limpiar la mente, sanar, conectar con el alma y elevar el espíritu”, al momento de comentar algunas de las consultas más frecuentes realizadas por los que quieren tomar sus primeras clases de yoga.