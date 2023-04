BCP trabaja en proyecto para crear la superintendencia de pensiones

Cabe recordar que el tema causó controversia años atrás y que en su momento ya se presentó un proyecto similar, que fue rechazado en el ámbito legislativo. Marín resaltó que la creación de una superintendencia de pensiones es de suma importancia para la nación y que este tema forma parte del denominado PCI, Instrumento de Coordinación de Políticas, que se está llevando a cabo en el marco de un acuerdo establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“A raíz de este instrumento (PCI), el Banco Central creó un grupo interno de trabajo para revisar e incorporar los ajustes que el equipo técnico considere a la propuesta que se había discutido en su momento; se está actualizando e incorporando mejores prácticas y también considerando la trayectoria y el conocimiento del equipo en temas de regulación y supervisión”, manifestó.

PARÁMETROS. La directora del BCP evitó brindar mayores detalles sobre el proyecto, pero aclaró tajantemente que la propuesta no pretende modificar parámetros jubilatorios o aspectos similares. “Esta propuesta exclusivamente tiene que ver con crear una instancia de regulación y supervisión de la administración de fondo de pensiones, no tiene ninguna relación con discusión de beneficios de las pensiones, de algún tipo de ajuste, de cómo acceder al beneficio, la metodología de cálculo, con beneficios... o en otras palabras, no tiene relación con aquellos parámetros jubilatorios que están establecidos en las respectivas cartas orgánicas, tiene que ver exclusivamente con crear reglas que hacen parte a administración de riesgos prudenciales, reglas de supervisión y uniformar los criterios que existen”, sostuvo.

Carmen Marín resaltó que Paraguay es uno de los pocos países dentro de la región que no tienen una instancia similar y expresó su deseo de encontrar un consenso en el proyecto, que se irá socializando posteriormente. “Yo creo que lo importante es compartir y discutir las implicancias y la importancia que tiene una propuesta como esta para nuestro país, porque se trata de control, se trata de supervisión de la administración de los ahorros pensionales, entonces me parece que es prioritario y que es sumamente importante dar ese siguiente paso”, expresó.

Caja Fiscal se encuentra en una situación crítica

En Paraguay existen en total ocho entidades previsionales que están relacionadas con entidades públicas y binacionales, pero es de resaltar que la situación de la Caja Fiscal es probablemente la que más causa preocupación por parte de analistas y organismos internacionales.

Solamente el año pasado la previsional pública registró entre enero y diciembre un déficit de G. 880.734 millones (USD 119 millones).

En términos porcentuales, el saldo rojo es del 21%. Si bien el agujero que registró la Caja Fiscal fue menor en un 22% al del año 2021, se debe considerar que los sucesivos déficits registrados a lo largo del tiempo están agotando las reservas.