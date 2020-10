Bayern sigue a paso firme en la Liga de Campeones

El centrocampista Leon Goretzka abrió pronto las hostilidades antes del primer cuarto de hora de partido (13). Cuando todo hacía pensar en un paseo militar del campeón de Europa, Alekséi Miranchuk (71) logró la igualada. Pero cuando peor estaban, Joshua Kimmich rescató a los alemanes con un hermoso gol desde fuera del área (79).

Sobre la hora. El Real Madrid igualó 2-2 en su visita a Borussia Mönchengladbach. El elenco español rescató un punto de Alemania tras caer de local. Marcaron para el representativo alemán: Marcus Turam en dos oportunidades, mientras que para el merengue Karim Benzemá y Casemiro.

Otros marcadores de la fecha: Inter 0-0 Shanktar, Marsella 0-3 Manchester City, Liverpool 2-0 Midtjylland, Atlético de Madrid 3-2 RB Salzburg, Porto 2-0 Olympiacos y Atalanta 2-2 Ajax.

PARA HOY. Krasnodar vs. Chelsea (14:15), Estambul vs. PSG (14:55), Ferencvaros vs. Dinamo (17:00), Juventus vs. Barcelona (17:00), Brujas vs. Lazio (17:00), Manchester vs. Leipzig (17:00), Dormuntd vs. Zeint (17:00) y Sevilla vs. Rennes (17:00).