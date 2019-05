Baruja se defiende ante expresiones del titular de Diputados

“Los tractores se les da a los productores que piden, sin costo. Nosotros en la Gobernación estamos haciendo preparación de terreno sin costo para los productores, así que los tractores se van con un operador, con combustible, no como en otras épocas, que tenía que poner el productor el combustible”, aclaró Baruja.

El gobernador, que es de Honor Colorado, explicó que para ese beneficio se elabora una lista. “Se hace con base en un pedido que llega hasta la institución, se hace un listado y se va controlando, entonces, no es cierto que nosotros discriminemos. Nosotros trabajamos con base en pedidos que recibimos. La persona que no pide, no ingresa”, señaló.

Baruja estimó que Cuevas se lanzó en su contra, debido a los cuestionamientos constantes que recibe en el departamento. “En la Gobernación estamos tratando de justificarnos, es diferente ahora. Nosotros enviamos la maquinaria con combustible, la gente trabaja, no como antes, que se denunciaba que solo se hacía figurar el combustible en los papeles”, mencionó.

Durante el acto, la semana pasada, en el distrito de Ybytymí, compañía Potrero Garay, Baruja no fue invitado. El diputado hizo entrega de máquinas e instó a que la gente se organice y se manifieste en su contra. “Si el gobernador no les da tractores, tienen que ir a reclamarle, en grupo”, expresó.