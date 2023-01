Barrios anunciado oficialmente

Barrios había anunciado su despedida del fútbol profesional meses atrás. Sin embargo, sorprendió a todos su llegada al Sportivo Trinidense a los 38 años.

La Pantera, además de jugar en la Selección Nacional, tuvo una extensa carrera en el fútbol europeo, también en equipos de la Argentina.

Por otra parte, el juvenil Matías Almeida, quien fue cedido a préstamo de Olimpia a Trinidense utilizó su red social para dejar un mensaje. “El sueño de debutar en el club de mis amores no se dio, el fútbol tiene estas cosas justas y también no, prefiero que el tiempo sea quien lo diga, como también mi regreso o no al club donde estuve desde mis 7 años”, posteó Matías, el nieto de Éver Hugo Almeida en su red social. Matías inició los trabajos hace varios días con la plantilla principal.