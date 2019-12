Aunque varios de sus colegas trataron de explicarle que en la práctica esto no es así, no hubo manera de convencerle. Para él, el Estado es un barril sin fondo de donde se pueden sacar recursos sin que alguna vez entre en saldo rojo.

El problema es que lo pronunciado por el legislador de ese entonces es la creencia de la mayoría de los legisladores. Aprueban aumentos salariales o de subsidios como si el dinero brotara en las veredas o balcones de las instituciones públicas.

Ahora, aunque es una iniciativa que busca garantizar recursos para los adultos mayores en situación de pobreza, el Congreso de nuevo aprobó modificaciones a la ley que establece subsidios a personas de la tercera edad. lo que implicará conseguir fondos de algún lado.

Y solo hay dos vías para hacerlo: Recortando gastos (no solo superfluos) o aumentando impuestos.

Si bien algunos creen que recortar el dinero destinado a la compra de comida y bebida o de viajes ya es suficiente para destinar a los subsidios, hay que entender que decidir no comprar comida o comprarla menos no es suficiente para atender los gastos rígidos.

Los gastos rígidos son aquellos que no pueden dejar de hacerse: Por ejemplo, no se puede dejar de pagar salarios. Si no se compra bocaditos como el año anterior, no pasa nada. Pero no se puede simplemente pagar un mes un subsidio o el salario de alguien, y no hacerlo al mes siguiente.

Aunque se entiende que es necesario mejorar el gasto público, esto no es suficiente para pagar subsidios.

La otra alternativa es incrementar impuestos. Si bien hay mucho margen para mejorar la recaudación tributaria a través de controles más rígidos y reducir la evasión o elusión impositiva, en algún momento lo proveniente de esta mejora administrativa de la recaudación también será insuficiente.

Por ello, el único camino para poder cumplir con todos los compromisos estatales es a través del incremento de impuestos.

Es evidente que Paraguay tiene un déficit en materia de seguridad social. El empleo informal es un factor determinante para que se recurra al subsidio, un elemento que solo debería usarse en casos de desempleo mínimo o para un grupo pequeño de personas durante un tiempo determinado.

Mientras los legisladores continúan aprobando soluciones parches al problema de seguridad social, el Estado seguirá desangrándose con el riesgo de que en algún momento el saldo rojo sea tan grande que revertirlo será difícil.

En cambio, aprobar leyes que permitan reducir al mínimo la brecha del empleo informal, normativas que ayuden a los informales a aportar para su vejez son más que urgentes. Y este trabajo solo puede ser realizado en conjunto con el Poder Ejecutivo. La mejora del nivel de vida de quienes habitan territorio guaraní solo será posible con una reforma del sistema de pensiones.