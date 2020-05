Bancos retrucan a pymes y dicen que dieron créditos por USD 802 millones

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán) salió al frente de las críticas de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y de gremios empresariales –que cuestionan la no concesión de créditos–, e informó que unos 30.445 clientes ya fueron beneficiados con nuevos créditos por USD 802,6 millones, en el marco del Covid-19.

El gremio de bancos sostiene, además, que unos 481.957 clientes obtuvieron renovaciones, reestructuraciones y refinanciaciones de créditos por un valor de USD 635 millones.

“Desde el inicio de la crisis sanitaria, social y económica a causa de la pandemia del Covid-19 en Paraguay, los bancos asociados a la Asobán han seguido trabajando arduamente para garantizar las transacciones financieras y ofrecer soluciones que alivien la situación. Los bancos asistieron a 512.402 clientes”, destacó la Asobán en un mensaje difundido ayer por las redes.

Juan Carlos Martin, directivo del Banco Atlas, afirmó que los bancos están acompañando a sus clientes. Indicó que esas empresas que hoy no están teniendo respuestas son porque representan un riesgo muy elevado.

Irresponsabilidad. En ese mismo sentido, el bancario sostuvo que conceder un crédito sabiendo que no se va a recuperar ese dinero, es un acto de irresponsabilidad y no de solidaridad.

“Lo que hay que entender muy bien es que nadie debe dar un crédito que no sea viable su recuperación, porque nadie da un crédito de su propio bolsillo, siempre estamos usando plata ajena, los bancos estamos usando plata de nuestros depositantes, el Gobierno está usando plata de los impuestos, porque tampoco el Gobierno está dando su dinero, el dinero es de los ciudadanos que pagan los impuestos”, dijo Martin.

Por su parte, el titular del Banco Familiar, Alberto Acosta Garbarino, también argumentó, a través de los números difundidos ayer por Asobán, la ayuda de los bancos a sus clientes.

Sin embargo, el mismo señaló que hay otra realidad basada en una muy baja demanda de nuevos créditos, debido a la caída del consumo.

“La demanda de créditos es muy baja, y lo que hay que repetir es que el crédito no es un fin, sino un medio; la gente saca un crédito para algo, ya sea para comprar una casa, un auto, ir de viaje, etc., y como nada de eso se está haciendo, hay una caída grande del consumo, la gente no está comprando nada; entonces, la demanda de créditos es muy baja”, aseveró Garbarino.