Banco Central refuerza el control en la actividad de los cambistas

La banca matriz emitió la Resolución Nº 5 del Acta Nº 52, con fecha 25 de julio de 2019, a través de la cual establece normas como la exigencia de que los corredores de cambios informen semestralmente a la SIB sus operaciones de compraventa de divisas. De esta manera, quedó aprobado el procedimiento para la inscripción, renovación y supervisión del registro de corredores de cambios, conforme a la Ley 2794/05, de entidades cambiarias y/o casas de cambios.

La entidad exige además que presenten documentos respaldatorios (extractos bancarios, contratos compraventa, liquidación de salarios, recibos de dinero, certificados de trabajos) que acrediten el origen de fondos declarados, entre otros (ver infografía).

Los cambistas deberán demostrar, además, que no operan para ninguna casa de cambios autorizada por el BCP y que no cuentan con deuda en mora en el sistema cooperativo o institución crediticia no supervisada por el Banco Central, a fin de poder inscribirse en el registro de corredores de cambios.

La resolución del BCP dispone que las autorizaciones para operar como corredores de cambios serán renovables a pedido de los interesados, “con la debida antelación a la fecha de vencimiento, presentando la solicitud a la Policía Nacional y a la Superintendencia de Bancos”. Entre los documentos que se deben adjuntar para el efecto, se encuentra la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio fiscal que corresponda en cada caso.

Finalmente, se establece que las entidades del sistema financiero y las casas de cambios, en las operaciones realizadas con los corredores de cambios, deberán registrar a este segmento en carácter de “clientes establecidos”, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 1015/97 y a las disposiciones reglamentarias emanadas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Las casas de cambios reportaron al cierre del primer semestre de 2019 utilidades a distribuir por valor de G. 63.162 millones, con un crecimiento del 26,5% respecto a los G. 49.892 millones observados en junio del 2018, según registros del BCP. Este índice de crecimiento de ganancias fue mayor al de los bancos, los cuales expandieron sus utilidades en 14,2%, al llegar a G. 1,5 billones.

El BCP registra actualmente a 27 casas de cambio en el mercado local, con la reciente incorporación de la entidad Prime SA casa cambiaria.