Balance positivo para el Mellizo

“En 90 minutos, Perú nunca nos generó a partir del juego. Aprovechó esa pelota quieta. Hay cosas muy buenas de nuestro equipo, pese al resultado, que no me gustó, porque perder no es lindo, pero hubo actitud, hubo presión, hubo cosas para rescatar. Hubo cosas individuales o colectivas muy buenas; no nos deja conforme el resultado, pero hay muchas cosas que nos sirven para construir”, remarcó el Mellizo.

“Obviamente que no nos gusta el resultado y es una advertencia, pero en líneas generales me voy contento, especialmente por el tiempo de trabajo, por lo que vi de nuestro equipo y lo que nosotros queremos, me quedo tranquilo. El resultado no me deja contento, ni me gusta, pero entiendo que muchas veces en la prueba de jugadores, en la prueba de equipo se van a dar estas cosas”, dijo Guillermo en conferencia de prensa tras la caída en el estadio Monumental de Lima.

JUSTIFICADO. Consultado por las ausencias de los mellizos Romero, Ángel y Óscar, Barros Schelotto acusó recibo.

“Ellos (los Romero) saben que esto es una decisión futbolística y que tienen que estar atentos porque en cuanto ellos tengan su rendimiento, en el cual a nosotros nos obligue o sintamos que tienen que estar en la Selección, lo van a estar”, sostuvo el seleccionador nacional.

Además hizo hincapié en que ningún jugador está sobre otro, en cuanto a las preferencias para ser convocado.



Pese a la derrota por 1-0 ante Perú, Barros Schelotto vio bien a la Albirroja.



Múltiples bajas

La delegación nacional empezó su traslado a Miami, donde hará base para luego trasladarse a Fort Lauderdale, donde el sábado, a las 22:00, medirá a Colombia en el último amistoso de fecha FIFA del 2022.

Las bajas que tendrá Guillermo Barros Schelotto para el juego ante los cafeteros son Blas Riveros y Julio Enciso, quienes no viajaron a EEUU por problemas de visa; Fabián Balbuena, expulsado ante Perú, y Miguel Almirón, que fue liberado por el cuerpo médico a raíz de una sobrecarga muscular.

El compromiso ante Colombia será televisado por Tigo Sports.



10

juegos acumula Paraguay sin poder vencer a Perú. La última vez fue el 16/10/2012, por 1-0 en el Defensores.