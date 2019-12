Balance aprobado en caldeada asamblea

La misma fue caldeada e incidentada, en donde una mayoría de los que hicieron uso de micrófono, rechazaron en una primera instancia el balance 2019.

Tras cruces de palabras, el Dr. José González Macci ratificó la aprobación entre gritos y cuestionamientos sin ir a voto, lo que provocó la reacción de un sector de los socios presentes.

Luego de la asamblea, el presidente Raúl Zapag habló en conferencia de prensa y expuso: “Se aprobó el balance por amplia mayoría, hay disenso y valoro eso dentro del marco del respeto, el club escucha a todos sus socios”.

El titular azulgrana además agregó: “Sería de necios no reconocer que no fue un buen año, pero tenemos recuerdos importantes y hay que mirar para adelante. Hoy tomamos la iniciativa de formar un plan para recibir a todos los socios, va a ser difícil ponernos de acuerdo, pero con la conversación vamos a llegar a un buen camino”.

Con respecto a los incidentes, Zapag puntualizó: “Están individualizados y personalmente voy a hablar con ellos, sentí la angustia del socio pero no era el momento para discutir eso, Cerro se está transformando y hay que apoyar eso”.

UNA DICTADURA. El ex candidato a presidente Lucio Maldonado, expuso tras la asamblea: “Un despropósito la actitud del Dr. González Macci, la forma que terminó es una dictadura total, es lamentable. No entiendo como un club con 1.200.000 de presupuesto sea tercero y este no es el camino para lograr el éxito deportivo”.

Monges además agregó: “Si Cerro sigue sin logros deportivos, la gente estará cada vez más enojada con la dirigencia, queremos que cumplan con las promesas de campaña, que apuesten realmente con un plantel competitivo ya que ni siquiera estamos clasificados para fase de grupos de la Libertadores”.

Por su parte Javier Monges, otro de los ex candidatos a presidente, Javier Monges remarcó: “Desde un primer momento se notó que no habría unidad, es una lástima lo que pasó con la votación me llama la atención la forma como actuó el Dr. González Macci sin contabilizar los socios presente”.

Con respecto a los incidentes, Monges refirió: “Me molestó que venga un parte de la hinchada a meterse en sector de socios, fui a intentar a separar y me dijeron cosas y no pude quedarme quieto”.