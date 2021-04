Bajo lupa de Contraloría proceso de licitaciones dudosas en Salud

El informe final de la CGR demuestra que en ambos casos se dan similitudes en cuanto a algunas irregularidades. En la adquisición para aire acondicionado en Itauguá fue adjudicada a la firma Jet Trade Electrodomésticos SA. El pago a dicha firma debía ser de G. 96.855.000.

Para la provisión de 170.000 comprimidos de hidroxicloroquina, por un monto de G. 700.400.000 fue beneficiado Laboratorios Eticos Ceisa.

Ambos procesos licitatorios fueron llevados adelante por la Compra de la Vía de la Excepción en abril del año pasado. En ese entonces ya regía la ley de emergencia sanitaria.

Una de las observaciones realizadas por la CGR y que involucran al ex titular de Salud Pública, Dr. Julio Mazzoleni.

Según la documentación remitida por el MSP, en ambos casos no consta el acto administrativo de la máxima autoridad que aprueba el pliego de bases y condiciones para dichas contrataciones.

Con ello se intuye que dichos procesos fueron llevados adelante sin conocimiento del ex ministro.

Otra observación realizada en el caso de Itauguá, que son 12 en total, tiene que ver con la falta de acuse de recibo a los mail que fueron enviados a las otras 10 empresas que participaban de la licitación.

Sobre este punto, la CGR apunta también el ínfimo tiempo para la preparación de ofertas presentada a las demás firmas.

A la Dirección de Contrataciones del MSP se le ha recordado que debe generar los mecanismos para recibir el acuse de recibido de las demás empresas que participan en dicha licitación.

El comité de llamado de dicha licitación tampoco fue conformado por la máxima autoridad de Salud en ese entonces. A ello se suma la no presentación de la garantía de Fiel Cumplimiento de la firma adjudicada.

Hidroxicloroquina

Para la compra del medicamento para tratar a pacientes Covid, se repitieron las irregularidades. En total la CGR realizó 13 observaciones sobre dicho proceso.

Se repite la no participación de la máxima autoridad en el comité de evaluación, el no acuse de recibo de partes de los demás oferentes. También la no presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Se apunta también la falta de envío de los documentos requeridos por la Contraloría a Salud. En el acta de apertura de sobres no se menciona que el oferente haya presentado las muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.

En el Sistema de Información de Contrataciones Públicas no se registraron los pagos a dicha firma de parte del MSP. Otra observación señalada que dos directivos son funcionarios públicos.