Bahía: Empresas aún operan en área de reserva de Asunción

Solicitan que la dirección general de Gestión Ambiental proceda a remitir a la corporación legislativa, en un plazo no mayor a 10 días, un informe detallado respecto a cuáles son las empresas que se encuentran operando dentro de la reserva.

La concejala Paulina Serrano (PQ) cuestionó que la respuesta fue incompleta, sobre el pedido de informe de estas compañías dentro de la reserva.

Resaltó que si bien se habla de que después de más de una década se cuenta con plan de manejo, en todos estos meses consideró que no hubo estrategias ni acciones que demuestren la intención de mejorar la gestión del área protegida. Cuestionó que en el sitio exista una gran cantidad de vertederos clandestinos y firmas que no deberían estar operando en el lugar. En el sitio también existe ocupación de personas de forma irregular por lo que se necesita un trabajo desde el enfoque social, consideró Serrano.

“Hoy siguen ingresando camiones para depositar basura, siguen operando empresas que no deberían. Es un llamado de atención y es un tema que seguiremos trabajando en comisión. Tiene que haber un antes y un después, porque tener un plan de manejo que solo sea un librito con una cantidad de cosas que se tienen que hacer, pero si no cumplimos no sirve de nada”, manifestó.

El plan de manejo debía presentarse en cerca de 180 días y demoró 17 años terminarlo. En el sitio aún operan astilleros, caleras y amarraderos. Al menos en papeles figura que deben presentar planes de retiro y de recuperación del territorio ocupado.