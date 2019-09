Bachi Núñez pide que Enrique Riera asuma responsabilidad sobre sus dichos

El diputado cartista Basilio Bachi Núñez dijo que tiene muchos cuestionamientos hacia el Gobierno, pero sobre las expresiones del senador Enrique Riera, quien dijo que el presidente Mario Abdo Benítez no llegará al final de su mandato, pidió que asuma su responsabilidad, ya que no coincide con esa idea.

“Yo quiero que Riera se responsabilice de sus dichos. Yo lo que resalté es que no hay comunicación y que el G 43 de los diputados no está trabajando bien y de alguna forma había un resquebrajamiento, ya que no hay una coordinación como había en el gobierno anterior”, explicó Núñez en su crítica al presidente.