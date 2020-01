Avizoran que modificación a ley de financiamiento será para 2023

“Con la noticia dada por el líder de la bancada de Honor Colorado (Basilio Núñez) diciendo que ellos van a pedir la postergación ya es un hecho que no se va a tratar el 4 de febrero”, remarcó.

Indicó que de esta manera, el proyecto ya no va a ser tratado por el pleno, que fue convocado a una sesión extraordinaria en la citada fecha.

“Lo cual no significa que deje de ser un tema importante con miras a las elecciones del 2023, donde si tenemos que tener una ley en serio de financiamiento político. Lamento profundamente que no podamos llegar a un resultado para estas elecciones municipales, donde nuevamente veremos campañas multimillonarias sin saber cuál es el origen de los fondos”, se quejó.

Vallejo sostuvo que se le invitó a todos los legisladores para que asistan a las reuniones para que escuchen la propuesta, como así también, para que los mismos planteen sus inquietudes, sin embargo, desde un inicio, el único que le acompañó en las reuniones con otras instituciones que estarían involucradas en la aplicación de la ley, es el liberal Jorge Ávalos Mariño y posteriormente se sumó la diputada Celeste Amarilla, también del PLRA.

“Cuando los colegas quieren tratar algo, a tambor batiente se hacen de tiempo para concurrir y buscar la mejor redacción de las leyes. Le he invitado a los líderes de bancadas de la ANR para que acudan y discutamos y encontremos la solución y no se han acercado a nosotros, y en todo momento he escuchado la inaplicabilidad. Sin embargo, nunca he escuchado ‘vamos a sentarnos a trabajar porque queremos esto’”, puntualizó.

NO CORRESPONDEN. La legisladora mencionó por otro lado, que existe una coincidencia en que actualmente las rendiciones no se corresponden en la vida real con lo que se ve en las campañas, ya que se realizan rendiciones de gastos mínimos y sin embargo, aparecen campañas multimillonarias. Explicó que ese es el punto central y el espíritu de la normativa propuesta, en el sentido de que hoy cambian los paradigmas con el desbloqueo de las listas.

“Nosotros necesitamos transparentar las campañas, lo que hoy se rinde no es lo que hoy se gasta y de dónde sale el dinero que se gasta. No lo vamos a tener para estas campañas municipales, pero sí debemos apuntar fuertemente para la campaña de las elecciones generales del 2023 y zanjar esos problemas, dotar de recursos a las instituciones”, expresó.

La diputada Vallejo indicó que el trabajo interinstitucional que se viene realizando con la Justicia Electoral, Seprelad, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Contraloría General de la República, seguirán en concurso hasta cerrar un proyecto que pueda ser aplicable y cumpla con el objetivo que es la trazabilidad del dinero y por sobre todo la transparencia en la política.