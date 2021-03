Avances e investigaciones sobre neurociencia se publicarán en ÚH

Agrega que este conocimiento impulsa herramientas para lograr mayor eficacia en las tareas y elevar el coeficiente intelectual. Además, adentrarse en el estudio del cerebro según señala la Dra. Alexandra Vuyk, ayuda a entender los procesos de planificación y metas. “Si conocemos sobre las funciones ejecutivas que son las que nos dan la noción de planificar a futuro, funciones que nos diferencian como seres humanos, podremos valernos del control inhibitorio, que nos permite enfocarnos hacia dónde queremos ir”, señala.

Para coleccionar. Los fascículos Neurociencia y Psicología explorarán estudios de investigadores y científicos vinculados con el Instituto Ramón y Cajal, el CGR (Centre for Genomic Regulation), el NAS (National Academy of Sciences), la Federation of European Neuroscience Societies o la Harvard Medical School y otros centros. El compilado está dirigido por el profesor Tomás Ortiz Alonso, catedrático del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En los materiales se desarrollarán nociones sobre cómo aprende el cerebro, los principios de la neurociencia para aplicar a la educación, la conciencia y los automatismos de la mente. También se hablará sobre la función de las neuronas espejo en el aprendizaje, por imitación y empatía, y otros temas sobre la mente y la conducta. Se profundizará incluso la fenomenología de la maldad con el estudio de mentes criminales. Los materiales forman parte de una obra completa que reúne los temas esenciales de la neurociencia y la sicología, presentados de forma rigurosa y divulgativa, como parte de un ambicioso proyecto editorial para adentrarse en los secretos del yo.