Autoridades del PLRA recuerdan gesta cuestionando a la mafia

El Partido Liberal Radical Auténtico recordó ayer un aniversario más de la gesta revolucionaria de 1891, con un acto frente al portón número 4 del Cementerio de la Recoleta. En el encuentro, el titular azul, Efraín Alegre, lamentó el plagio del ex vicepresidente liberal Óscar Denis, acusando que está secuestrado por la mafia, sin preocupación del Gobierno.

“La Fuerza de Tarea Conjunta sigue consumiendo millones de dólares para ir a molestar a la población del Norte”, acusó, afirmando que el EPP es dueño y señor de la zona, mientras el ministro del Interior, Euclides Acevedo, se pasea por el país.

Además, Alegre se refirió a la suspensión de la diputada liberal Celeste Amarilla y dijo que fue castigada porque contó la verdad, “pero la mafia no permite que se diga eso”. “Si no hay libertad de opinión no hay parlamento”, denunció.

Igualmente, aseveró que organismos internacionales como Freedom House señalan que el Poder Judicial lo manejan los narcos, los lavadores de dinero y los corruptos. “Hay un copamiento de las instituciones por parte del crimen organizado. Estamos en un Estado mafioso”, alertó.

COLORADOS. Sobre el acuerdo Concordia Colorada, que protagonizan el presidente Mario Abdo y al ex mandatario Horacio Cartes, lo calificó como un proyecto autoritario. Insistió en que la mafia, y aquí aludió directamente a Cartes, se apoderó de la Fiscalía y de la Justicia, y aseveró que no negociará “con la mafia y la corrupción” sino que las enfrentará desde donde sea.

“Vamos a enfrentar y vamos a vencer. Necesitamos un Paraguay más justo. Los vamos a enfrentar incluso desde la prisión. No vamos a aceptar ninguna medida alternativa porque esta causa está montada, es injusta”, dijo Alegre sobre el proceso judicial que pesa sobre él.

Efraín siguió reiterando que las instituciones del Paraguay son controladas por el crimen organizado. “No sé si alguien duda que la mafia controla la Fiscalía, que Sandra Quiñónez es operadora de la mafia, el Partido Colorado también está tomado por una cúpula de la mafia”, repitió.

Además, recordó el asesinato de Rodrigo Quintana, muerto tras las protestas contra la enmienda pro reelección en 2017. “Nos atropellaron en nuestra casa, mataron a uno de nuestros hijos, a Rodrigo Quintana, y no hay ni un solo preso, Cartes no está imputado, José Ortiz no está imputado”, afirmó Efraín.

Por su parte, Líder Amarilla, vicepresidente del PLRA, cuestionó que hoy Paraguay tiene los mismos problemas que hace 129 años, porque se entregan las tierras públicas, hay fraude electoral y administración pública corrupta. “Ya no hay fusilamientos como en épocas pasadas, pero sí una Justicia manipulada en contra de la gente que alza su voz de protesta, con imputaciones permanentes”, expresó.

A su turno, el ex senador Miguel Abdón Tito Saguier subrayó que aunque el tirano Alfredo Stroessner fue derrocado, los principios de la Constitución Nacional sancionada en 1992 no son respetados. “No hay pluralismo, el viejo Partido Colorado sigue siendo hegemónico, controla el poder administrador, el Poder Judicial, el sistema cultural, las universidades, los colegios públicos”, se quejó.