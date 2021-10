Autoridades del Amambay culpan al Gobierno por la ola de violencia

Cuestionan al gobierno que a sabiendas de que se instaló en el departamento el crimen organizado no realicen acciones para desmantelar dicho flagelo. El reelecto intendente de Pedro Juan, José Carlos Acevedo, tío de la joven asesinada, aseguró que el abandono que sufren es por cuestiones políticas, “por los colores”, ya que ambos militan en el PLRA.

El Gobernador Ronald Acevedo habló en radio Monumental y fue categórico al afirmar que si el Estado no puede resguardar a sus autoridades, mal podría garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Yo le llamé a él (Giuzzio) porque hace más de tres meses que estamos viviendo una ola de asesinatos y le dije que tenemos que hacer algo, que las cosas no están bien”, dijo lamentando seguidamente que se pasen la pelota puesto que el “comisario me dijo que quiere trabajar pero que no tiene herramientas”.

Indicó que el trabajo con la policía se hace difícil porque a su familia la ven como contrarios. “La familia (Acevedo) siempre luchó contra este flagelo (el narcotráfico). Acá la gente se calla, no denuncia, le preguntamos a la policía por qué no hace su trabajo, eso repercute y nos tienen como contrarios”, denunció.

Dijo que “la muerte de mi hija es como que me mataron a mí. Si el Gobierno no me defiende que soy parte del Estado, cómo le va a defender a la ciudadanía”, sentenció.

José Carlos subrayó un gesto de parte de la cúpula policial que evidencia la falta de interés por el duro momento que pasan en el lugar.

“Ayer (por el lunes) recién fueron a darle el pésame nada más y nada menos que al Gobernador. El director y jefe de policía fueron luego de tres días. El problema para ellos son los liberales, por eso politizan salud, seguridad y la educación aquí, en este caso la seguridad”, remarcó.

Luego señaló que la gestión del ministro del Interior decayó llamativamente en su gestión a pesar de que en la Senad obtenía resultados.

“Giuzzio antes tanto criticaba ahora no hace un carajo. Seguramente le dicen toca aquí, no toques allá. ¿Cómo antes que era ministro de Senad movía las cosas y ahora que está nada menos que de ministro del Interior no mueve nada?”, se preguntó.

Insistió con que la politización en su departamento tienen nombre y apellido. ”Quien maneja es el diputado colorado Juancho Acosta a su antojo la salud, seguridad y la educación porque el es de Marito”, acusó. “El (Marito) se olvida que mi finado hermano, Robert Ramón Acevedo cuando era senador, le ayudó para que Horacio Cartes no consiga la reelección”, señaló.