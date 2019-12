Austera Navidad en un Chile que respira un clima de crisis

En un país con altos índices de consumo, la mayoría de los chilenos gastará menos dinero en regalos y afrontará un festejo más sencillo que otros años, en un clima de incertidumbre y temor desde que estallaron las manifestaciones sociales el 18 de octubre.

Un estudio especial sobre la Navidad de la consultora Deloitte reveló “una percepción muy pesimista de la economía nacional y un ajuste de la economía personal tras la situación país”, debido al impacto de las protestas sociales, saqueos e incendios.

Previo al estallido social, los chilenos tenían previsto gastar 183.000 pesos (unos 244 dólares) en su presupuesto total de Navidad, que incluye regalos y comidas. Pero ahora, su intención de gasto se redujo en un 9%, de acuerdo al reporte de Deloitte.

“Este año no hay mucho ánimo de celebrar. Si no fuera por los niños, realmente no haría nada”, dice Johanna Cárdenas, una ama de casa y madre de tres hijos, que recién esta semana armó su árbol de Navidad, cuando años atrás lo hacía a inicios de diciembre.

ajuste. Como muchos chilenos, este año Johanna optó por jugar con su familia al “amigo invisible” en vez de comprar regalos para cada uno, por el temor a ir a los grandes centros comerciales o el centro de Santiago, debido a la posibilidad de toparse con las protestas que, aunque en menor número, no ceden a dos meses del inicio del estallido social.

Sin un final de la crisis a la vista, la incertidumbre se apodera del estado de ánimo de los chilenos, arrastrando sus decisiones de compra.

“Gran parte de la restricción del consumo actual se basa en el tema de no saber qué lógica de continuidad laboral y de estabilidad económica tendremos de aquí a marzo”, explica Sergio González, psicólogo social y antropólogo de la Universidad de Santiago.

A causa de la incertidumbre, los chilenos experimentan también un “estrés implícito” por la falta de referentes que le aseguren confianza y seguridad, sumiéndose en estados de melancolía o tristeza, aunque a ratos con esperanzas de un país mejor. “Es esta la ambivalencia en la cual se vive cuando se está en proceso de cambio”, agrega.

Junto a los masivos reclamos de una mayor igualdad social, miles de locales comerciales, supermercados y otras tiendas fueron saqueados, atacados o incendiados, en todo Chile.