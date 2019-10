Aumentar la fe

Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas 17, 5-10.

En la Segunda lectura, San Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme en la vocación recibida y a llenarse de fortaleza para proclamar la verdad sin respetos humanos: Aviva el fuego de la gracia de Dios; porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Santo Tomás comenta que ‘la gracia de Dios es como un fuego, que no luce cuando lo cubre la ceniza’.