Aumentan pacientes que salen con vida de terapia intensiva

Noticias positivas. La Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, centro de referencia en la lucha contra el Covid-19, destacó las 30 altas en los últimos días y valoró gran el trabajo de los equipos médicos de las internaciones y de las unidades de terapia que están salvando decenas de vidas.

La médica compartió la información y fue ampliamente compartida en Twitter. ‘‘Las noticias positivas también hay que mostrar, también decir que el equipo médico está poniendo todo de sí. Están salvando vidas y eso pasa en todos lados, tanto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), en Encarnación como en otros hospitales’’, comentó. El Hospital Nacional de Itauguá es en estos momentos es el centro asistencial más grande del sistema, con 68 camas de Unidades de Terapia Intensiva y 122 internaciones. Números de altas de la UTI indican –según la doctora González– que el tratamiento que se está haciendo se hace bien. ‘’Se trabaja bien y estamos recuperando pacientes y por supuesto que la mortalidad también depende del estado en que llegan los pacientes, que son trasladados de distintos puntos del país’’, mencionó. Desde el domingo al viernes en el Hospital Nacional de Itauguá se registró 22 altas y 9 óbitos, comentó la doctora. ‘‘Tenemos disponibilidad y estamos equipando más camas de terapia intermedia que están llegando los equipos.”, resaltó. El miércoles se registraron 5 altas, pero así también 13 pacientes ingresaron a internación. Y esto para la directora es constante pero actualmente los servicios no se encuentran abarrotados. Destaca que hay mucha responsabilidad de parte de un gran porcentaje de la población. El promedio de permanencia de un paciente con Covid-19 en la terapia va de un mínimo de 10 días y un máximo de 30 días, luego pasan a otra sala. Agotados Desde hace exactamente un año, el personal de blanco de los hospitales vienen trabajando sin descanso. La epidemia de dengue seguida por la actual pandemia está agotando a los médicos y enfermeras, pero pese a todo todos luchan para que cada paciente que ingresa al modular de contingencia salga del hospital sea aplaudido porque venció al coronavirus, comenta la directora Yolanda González. El Hospital tiene un registro fotográfico de los pacientes que salen de alta. Insistió en que la mejor ayuda que puede recibir el personal de blanco de parte de la ciudadanía es no bajar la guardia, siguiendo las medidas sanitarias como el lavado de manos, la distancia física y el uso de mascarillas. Destacó que son en los momentos de relajo como en los encuentros sociales cuando se producen los contagios. La directora González recordó que aún falta un tiempo para que la población sea inmunizada contra la enfermedad, mientras la mejor vacuna es cumplir con las medidas de cuidado. Uno de los temas que golpea a los médicos y enfermeras que están en la trinchera de la lucha contra el virus son las campañas de desinformación de parte de quienes niegan la existencia del coronavirus y alientan a los demás a no usar tapabocas. La médica lamentó que entre las filas estos ‘’conspiranoicos’’ se encuentren profesionales de la salud que al parecer están desconectados con la realidad y la terrible situación por la que atraviesan cientos de familias que fueron afectadas por la enfermedad pandémica o perdieron a un miembro. ‘’Perdimos colegas. Yo perdí conocidos’’, dijo la médica. El trabajo de ver enfrentar a la muerte cara a cara dentro de las salas pabellones de contingencias al parecer no cesará tan pronto, pero la Dra. González confía en su equipo y en los profesionales de otros hospitales en continuar salvando la mayor cantidad de pacientes.



nuevo virus del siglo



Loable. Destacan labor de los médicos que desde hace un año trabajan sin tener descanso.



Nosotros estamos recuperando pacientes, tenemos un equipo formidable. Hay cuatro salas de terapias diferentes lideradas por grandes profesionales.

Dra. Yolanda González,

directora del Hospital Nacional.