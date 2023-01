Aumentan denuncias por quema de basura en varios barrios de CDE

Con el calor también aumentan las denuncias por quema de basura en los diferentes barrios de Ciudad del Este. El mayor problema se concentra en el sector del kilómetro 9 Monday, donde se reporta en promedio entre 15 a 25 quemas semanales. Es considerada una zona roja por lo que Municipalidad inició ayer un trabajo de fiscalización en este punto de la ciudad.

“Estamos trabajando desde ayer en una zona de mayor índice de denuncias que es la zona del kilómetro 9. En esa zona estamos teniendo semanalmente muchas denuncias. Hay que entender que cuidar del medioambiente es una responsabilidad compartida”, indicó Viviana Melgarejo, jefa de Control e Inspección Ambiental de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Adelantó que se conformó una cuadrilla especial de obreros municipales que se encargará de cubrir exclusivamente el kilómetro. Dijo que se dará seguimiento a todas las denuncias recepcionadas para poder dar una solución a esa gente que se ve afectada.

Se intensificarán los controles, por lo que se insta a la ciudadanía a sumarse a la campaña Quema Cero. “El índice de denuncias por quema de rastrojo y pastizales es impresionante. Para esta tarea de control vamos a contar con el acompañamiento de la Policía Nacional junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, aplicando multas a los infractores. Por esto, estamos intensificando la tarea de fiscalización con el apoyo de la Policía a modo de poder pedir la identificación de las personas que realizan las quemas”. La funcionaria pidió a la ciudadanía colaboración para que se ajuste a las normas vigentes y que lo último que se quiere es multar.

“Queremos que toda la comunidad se sienta partícipe de esta campaña porque insisto que esto es una responsabilidad compartida de cuidado al medioambiente. Estamos en temporada de calor”.

DENUNCIA. Melgarejo indicó que los casos reportados serán elevados al Juzgado de Faltas, e incluso al Ministerio Público. Señaló que las quemas constituyen una transgresión a la ley Orgánica Municipal y demás normativas vigentes.

“Al constatar una situación así, se interviene e impulsa la denuncia ante el Juzgado de Faltas. El proceso de la expedición de la boleta corresponde a la intervención directa, de ahí pasa a la procuraduría y de allí al Juzgado de Falta. Si la persona no se presenta, el caso pasa a la fiscalía a modo de que ellos intervengan porque es un delito ambiental”. La funcionaria mencionó que en los asentamientos urbanos también hay muchos problemas. “Hay varios asentamientos donde las personas que no tienen la facilidad de poder contar con la recolección de basura, otros no conocen que la Municipalidad cuenta con el servicio de la chipeadora que se encarga de recoger las ramas y rastrojos normalmente. Ahora en esta zona que estaremos interviniendo tenemos unas 47 denuncias por quema de rastrojo. La gente poda y al final quema, ya que el recolector de basura no suele llevar”. En otro momento Melgarejo confirmó que todas las denuncias que reciben en la institución municipal se realizan de forma anónima. Dijo que la gente no quiere tener problemas con su vecino, por lo que pide no ser identificado.