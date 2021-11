Aumenta el acoso policial en Cuba ante la marcha del 15N

"Creo que no ha habido un activista a quien no hayan ido a tocarle la puerta con una citación policial, una amenaza, chantaje o una sugerencia de que se vaya de viaje. En cada caso particular han buscado la manera de persuadirlo para que no salga el 15N", declara a Efe la activista Carolina Barrero.

Conocida por su postura abiertamente crítica con el Gobierno, esta curadora e historiadora del arte asegura llevar más de 200 días bajo arresto domiciliario, con agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE, órgano de inteligencia y contrainteligencia) apostados 24 horas frente a su portal para impedirle salir a la calle.

Los arrestos domiciliarios de activistas se han incrementado en los últimos meses, especialmente tras la protesta del 11 de julio, la mayor de las últimas décadas.

Según la asesoría legal Cubalex, se está produciendo una fuerte campaña de disuasión de cara a la marcha pacífica propuesta para el próximo lunes por opositores, que anunciaron su intención de salir a las calles pese a que el Gobierno la declaró "ilícita".

"Las principales denuncias que hemos recibido son por las citaciones policiales e interrogatorios a las personas que han dicho públicamente que van a participar en el 15N", indicó a Efe Laritza Diversent, directora de Cubalex, con sede en Miami.

Efe ha recabado testimonios directos de al menos dos personas que han sido citadas e interrogadas por agentes del DSE con relación a su posible participación en la marcha. En redes sociales se han denunciado decenas, muchas con fotografías de las citaciones policiales.

Cubalex ha documentado asimismo al menos tres casos de actos de repudio, una suerte de escrache en el que grupos de personas afines al Gobierno cubano intimidan a un disidente, generalmente en su domicilio.

El impulsor de la marcha en Cuba, Yunior García, anunció el jueves que caminará solo y "en silencio" el día antes llevando una rosa blanca y llamó a los seguidores "a no hacer nada que ponga en riesgo su integridad física y la de otras personas".