Auditoría al PLRA acrecienta guerra entre Efraín y Dionisio

Para Alegre es improcedente el actuar de la tesorería y considera que finalmente la pertinencia o no de la auditoría debe decidir el Directorio.

“Le reitero la absoluta improcedencia de su pedido y de su actuar, pretendiendo a su modo llevar a cabo la auditoría por la Convención”, señala la nota.

Agrega que el cumplimiento de lo que dictó la Convención “se hará por las vías legales que el Estatuto partidario tiene normadas, es decir, a través del Directorio”.

La carta de respuesta al pedido de la tesorería finaliza acusando a Amarilla de servil a las pretensiones cartistas.

“Usted sabe que las puertas del PLRA están cerradas para todo intento del cartismo de someterlo”, refiere al tiempo de calificar a su correligionario de peón y portavoz del sector colorado que lidera el ex presidente de la República.

discrecional. Según el tesorero Dionisio Amarilla, Alegre maneja como su propiedad la administración partidaria.

“Él (por Efraín) no está cumpliendo con el mandato del partido. Él cree que está administrando la inmobiliaria de su esposa”, señaló.

Cuestionó además que no convoque al Directorio con base en lo que dicta el estatuto y dijo que no darían marcha atrás en el intento de auditoría. “Procedí a comunicarle a Efraín que el proceso de contratación de la auditoría externa no se suspenderá y le invité a convocar a reunión del Directorio para que la misma o apruebe su intento de bloquear la auditoría”. La maniobra de Alegre de dilatar una convocatoria sería por no contar con números dentro del Directorio para desactivar la auditoría. La convocatoria a los interesados sigue y culmina este mes.

Convocatoria. Desde la semana pasada la actual administración del PLRA resolvió llamar a concurso la contratación de auditores. La inscripción se inició ayer y va hasta el 8 de abril, y entrega de ofertas es el 18 de abril en el local del partido.