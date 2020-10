Auditoría al MUVH revela manejo desprolijo de datos contables

Las mencionadas notas, según el informe del ente contralor, liderado por Camilo Benítez, no contaban con información adicional sobre las cifras presentadas en el balance que pudieron haber afectado la situación financiera y económica del MUVH, y no presentaron la composición detallada de algunas cuentas que componen el activo, pasivo y patrimonio neto. “En algunos casos, no fueron identificadas las cuentas o subcuentas con el balance general”, puntualiza el informe.

Sigue especificando el análisis que la cuenta contable “Recaudaciones a Depositar” no fue regularizada al 31 de diciembre del año pasado, por G. 1.741.801, dicho importe corresponde a operaciones de antigua data, asimismo no se realizaron gestiones en el 2019 para su regularización.

TARDE. En otra observación, algunas registraciones fueron realizadas en forma tardía, de entre las que corresponden a la cuenta contable Recaudaciones a Depositar-Caja Central, generando información poco oportuna y desactualizada. También se consignó falta de regularización de la cuenta Bancos, saldos de antigua data, por un total de G. 73.661.550.

La falta de depuración de la cuenta contable Bancos del MUVH, por lo que se mantienen saldos de antigua data y embargos judiciales; además de que la cuenta contable Existencias no fue expuesta en el balance general al finalizar diciembre del año pasado, por G. 831.304.537, lo que también figuran como irregularidad.

El informe especifica asimismo que la institución (MUVH) no contó con un inventario de Existencias detallado y valorizado de los bienes de consumo e insumo para la fecha citada anteriormente; al tiempo de mencionarse que los bienes de consumo e insumos vencidos y obsoletos por G. 28.104.782 no fueron dados de baja en el 2019 por el Departamento de Suministros de la entidad.

A lo anterior se suma la falta de infraestructura de los depósitos de suministro del MUVH y que los depósitos de suministros del ente no poseen un adecuado y actualizado módulo informático para el registro de los bienes de consumo e insumo.

PRÉSTAMOS. “El listado de saldo de la cartera de préstamos del Departamento de Recuperación de Cartera no contó en su denominación de cartera con la discriminación de préstamos corrientes y no corrientes, tal como se expone en el balance general del ejercicio 2019; asimismo se observó una diferencia significativa entre los mismos por G. 22.896.585.248”, consigna la Contraloría.

También se refiere a la cuenta contable Construcción de obras, en el punto de anticipo a proveedores. Esta misma posee en su composición saldos de antigua data por G. 168.699.330, expuestos incorrectamente y no fueron regularizados en el 2019. Las operaciones datan del 2013, según el ente contralor.