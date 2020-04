Audiovisualistas coinciden en que el trabajo deberá reinventarse

“El kinetoscopio de Edison, antecesor del cinematógrafo de los Lumiére, era un aparato para ver películas breves en un pequeño visor, girando una manivela. Tal vez volvamos a eso”, considera el autor del libro El papel del cine, técnicas y recursos para escribir el guion (Arandura).

“De hecho, cada vez es más creciente la población que disfruta el séptimo arte en la palma de su mano, sin ir a una sala, mientras viaja en bus, espera su turno en una fila o toma una merienda en un copetín”, añade.

Para Ray Armele, el séptimo arte siempre estuvo en constante movimiento. “El cine se ha reinventado mil veces”, opina.

“Contra los elevados impuestos del este norteamericano se creó Hollywood. Contra los ataques políticos y religiosos se creó la elipsis. Contra la censura, los cineastas se unieron y crearon el galardón Oscar. Contra la crisis económica y las guerras mundiales, aparecieron las comedias y los musicales”, señala Armele.

AUTOCINES. Armele refiere que otra opción podrían ser espacios más abiertos tipo autocine, con megapantallas y sonido hiperrealista. “O cabinas personales en los shoppings. O sectores protegidos en los cinemas, para los adultos mayores y los de salud más vulnerable”, explica.

A su vez, Mariana Pineda, actual vicepresidenta de la Academia de Cine del Paraguay, opina que la consecuencia de la pandemia con respecto al sector audiovisual es “bastante complicada”.

“Primero tenemos el caso de que los cines serían los últimos en abrirse, y asimismo será difícil tener una cantidad de espectadores significativa en las funciones, pues el público seguramente tendrá miedo, y las mismas salas tendrán que posicionarse de acuerdo a la situación de distancia”, agrega Pineda, una de las productoras del filme Ore Ru.

“Esto genera que muchas películas que tenían previsto estrenos este año probablemente no lo harán. El cine todavía es una fuente de ingreso muy importante para las películas, por lo menos a nivel nacional. No se puede saltar esa ventana e ir directamente a plataformas digitales porque no tendrían los ingresos que generaría el cine”, suma la ex productora asociada en Los Buscadores, producción de Maneglia-Schémbori.

“Asimismo el estreno comercial en cines califica a la película para postularse a las premiaciones como Oscar, Goya, Globos de Oro, etc. Aunque estas premiaciones ya están buscando otras maneras de hacer que las películas puedan calificar. Por ejemplo, su estreno en plataformas digitales sin pasar por el cine, cosa que era obligatoria”, sostiene.

“Lastimosamente una de las producciones más afectadas será la de Matar a un muerto que se había estrenado con buen público, y buena previsión de crecimiento, y por la cuarentena no pudo cumplir los 7 días en cartelera”, explica.

“La quieren reestrenar, pero esto implicaría otra vez invertir en marketing y promoción. Pero mucha gente se quedó con ganas de verla. Creo que lo que esto nos demuestra es que vamos a tener que reinventar la distribución y probablemente crezca aún más la distribución directamente a plataformas que hasta ahora era todavía considerada como segunda opción”, finaliza Pineda, quien estuvo como asistente de producción ejecutiva en Matar a un muerto.