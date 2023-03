Atractivo inicio de la Fecha 9 en Dos Bocas

Su rival, hasta aquí no encontró la fórmula para estabilizarse. Suma apenas seis puntos de los 24 que disputó; perdió cuatro (vs. Nacional, Cerro, Libertad y Ameliano), empató tres (vs. Trinidense, Olimpia y Gral. Caballero) y al único que pudo vencer fue a Tacuary, en la segunda fecha. Por ello es vital salir con un resultado auspicioso de Dos Bocas. Una derrota pondría en duda la continuidad del Tiburón Roberto Torres al frente del plantel.



1-0

culminó el último duelo entre Guaraní y Guaireña; victoria albiceleste en la fecha 20 del Clausura 2022.