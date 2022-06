Asunción sustentable es el desafío de los próximos 30 años

El panel estuvo integrado por Juan Carlos Cristaldo, especializado en Harvard; Kevin Goetz, geógrafo urbanista egresado de la Universidad de Toulouse (Francia); y Carlos Rebollo, Ceo de Hupi Construcciones, quienes estuvieron moderados por Francisco Gómez, presidente de Era Paraguaya. En otro momento, también estuvo como panelista Soledad Núñez, ex ministra de la Vivienda.

La respuesta casi unánime de los panelistas al planteamiento de mudar o no Asunción fue que sería un gran error el de trasladar el centro operativo de la capital, pues sería como mudar un caos a otro sitio que con el tiempo también se volverá otro caos, además de lo oneroso que saldría dotar de infraestructura desde cero a una nueva urbe.

Cristaldo adujo que Asunción necesita desesperadamente empezar a construir visiones metropolitanas, al igual que los demás municipios metropolitanos.

“Tenemos una enorme intensidad de proyectos, pero muchos son contradictorios entre sí y no tenemos como sociedad una visión general de qué hacer con este territorio. Al mismo tiempo, hay un crecimiento importante de emprendimientos inmobiliarios e industriales, con uno de los astilleros más grande del mundo, y esas no son dos funciones naturales y coincidentes entre sí, es más, son hasta contradictorios. Encima tenemos comunidades marginadas asentadas sobre humedales, tenemos obras como la Costanera, que muestra que el territorio está cambiando mucho, pero no tenemos una visión compartida de cómo ordenar esos esfuerzos para maximizar los resultados, indicó el especialista en ordenamiento urbano.

Crecer en altura. El otro panelista, Kevin Goetz, estima que la capital crecería en unos 800.000 habitantes más en los próximos 30 años, por lo que planteó que lo ideal sería el “crecer hacia arriba”, para solucionar el problema habitacional. “Lo ideal sería convertir a la capital y sus ciudades circundantes en sitios sustentables y ordenados, con servicios y espacios públicos eficientes”, dijo. Coincidió en que construir otra ciudad sería un gran error porque tratar de urbanizar lo no urbanizado representaría un alto costo sin sentido.

Agregó que en términos de ahorro, para los desarrolladores sería mucho más fácil y económico extender un servicio básico en los lugares en donde ya existen, que construirlos desde cero.