Asunción acogerá la final de la Sudamericana

Del Estadio Nacional de Lima se pasó al Defensores del Chaco, el sábado 9 de noviembre.

Gonzalo Belloso, secretario adjunto y director de Desarrollo de Conmebol, explicó en Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM la razón del cambio. “Una crisis política y dirigencial que está sufriendo Perú en el fútbol hizo que no pudieran cumplir con los requisitos. Se iba a jugar el Mundial Sub 17, FIFA le quitó esa designación y en el Sudamericano nos dio una alerta importante y el Consejo Ejecutivo tomó la decisión de traer la final a un escenario histórico como el Defensores del Chaco”.

Además resaltó que la cercanía de la Conmebol con la dirigencia de la APF y al estar situada en Paraguay, le facilitará la organización de la final de la Sudamericana.