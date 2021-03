Asobán descarta nueva moratoria y habla de refinanciación de deudas

El representante bancario comentó que, si bien la Asobán sesiona casi diariamente desde inicios de año, no tienen en carpeta aún implementar de vuelta la moratoria como lo hicieron las entidades financieras el año pasado, tras la vigencia de la cuarentena total.

Explicó que la experiencia del 2020 indica que muchos clientes que accedieron a la suspensión se vieron sobrepasados cuando los bancos comenzaron a exigir los desembolsos atrasados, por lo que la mayoría no pudo cumplir con sus obligaciones en tiempo.

“El año pasado se vio claramente cómo creció la mora en el segmento de consumo, cuando se empezó a exigir de vuelta los pagos de tarjetas y préstamos, por eso es que estamos mirando con mucho cuidado ese tema de posponer los pagos. Los bancos nunca dejamos de mirar las situaciones de los clientes y sectores, pero medidas grandes como las del año pasado todavía no estamos pensando implementar”, manifestó.

Reestructuración. El directivo de la Asobán, no obstante, enfatizó que los bancos tienen las puertas abiertas para refinanciar las deudas existentes, especialmente con aquellos sectores que están registrando mermas importantes en sus actividades, como los rubros gastronómicos, de eventos y turismo, entre otros.

Señaló que, de hecho, muchas entidades financieras ya empezaron a reestructurar los créditos con determinados clientes para que se adecuen a los flujos de caja reales. Mencionó que en muchos casos se están trasladando cuotas hacia el final, con la esperanza de que la pandemia se vaya controlando y mejore la situación económica en general.

“Lo último que un banco trata de hacer es destruir a un cliente, tratamos de ayudarle en lo que podemos, acomodarle y reestructurarle los créditos de tal modo a que se adecuen a los flujos de caja reales (…). Hoy con toda esta problemática no vemos que haya una mala conducta de pago, sino que se nota que no hay actividad económica, por tanto muchos clientes no pueden cumplir en tiempo, por lo que creemos que refinanciando podemos ayudarles”, expresó Martin.

El directivo de la Asobán recordó, además, que siguen vigentes las medidas financieras dictadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) el año pasado, como, por ejemplo, las diversas facilidades de pago y los procesos de análisis crediticio simplificado, entre otros.