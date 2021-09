Aseveran que Sputnik V no pierde eficacia, pese a atraso de 2ª dosis

En medio de todo el revuelo y la ansiedad, desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) salieron a poner paños fríos y despejar las inquietudes que hay en torno a la presunta pérdida –o no– de la efectividad del antígeno ruso, ante este evidente retardo en la inoculación del pinchazo de refuerzo.

“Absolutamente sigue siendo efectivo y ningún esquema se reinicia. Más aún porque tenemos dos a tres semanas de retardo como para completar la segunda dosis, nos referimos a Sputnik. Así que al llegar o al liberarse el componente 2, se completa el esquema”, expuso el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), referente al lote que quedó en veremos dentro del Centro Nacional de Vacunas (CNV).

Refirió que dentro del Comité Técnico Nacional Asesor en Inmunizaciones (Cotenai) se trató el tema de la intercambiabilidad de vacunas. Entonces, se analizaba la combinación de Pfizer como refuerzo de AstraZeneca, cuya disponibilidad era escasa.

A su vez el doctor Julio Borba, ministro de Salud, suscribió que “no deben desesperarse” quienes ya superaron los tres meses para recibir la 2ª dosis de Sputnik. “El lapso mínimo es de tres meses y hay países como Argentina que tuvieron como cinco a seis meses para aplicar la segunda parte de la plataforma; entonces, no tendría mayormente efecto negativo y creo que vamos a poder cumplir en un muy corto plazo”, expresó a radio Monumental 1080 AM.

A su entender, la gente que recibió el componente 1 de Sputnik no debería angustiarse por consolidar ya ambas dosis, cuyo intervalo en principio fue de 21 días y después –en abril pasado– se amplió a 90 días.

Ya hace unos meses, desde el Centro de Investigación Gamaleya, en Rusia, se esbozó que, incluso, un periodo de hasta seis meses entre la primera y segunda dosis de su vacuna potencia y prolonga aún más la efectividad del biológico. Pero estas modificaciones tuvieron lugar en medio de un creciente déficit en la producción que sufriera el fabricante ruso para poder abastecer la alta demanda.

Fue así que desde el Fondo Ruso de Inversión Directa, se difundió que el tiempo entre los dos pinchazos de la vacuna anti-Covid Sputnik V se puede extender hasta 180 días. Mencionaron ensayos hechos en Gamaleya en los que demostraban que la ampliación de la brecha aseguraba mejor respuesta inmune a lo largo del tiempo.

Alerta DE OMS

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) recibió toda la documentación de la última carga de Sputnik que fue puesta en cuarentena. Esta situación se dio por un aviso de OMS.

“Hay cuatro grandes laboratorios que procesan Sputnik V, uno de los cuales tuvo un tipo de inconveniente dentro de las buenas prácticas de producción. Se está evaluando y queremos saber si pertenecen o no a ese laboratorio. Si supera todas las etapas en Dinavisa, no tendría que haber inconveniente en continuar con el proceso de aplicación de las vacunas”, apuntó Borba. Por lo que si no pertenecen a ese laboratorio en particular, serán incluidas al plan de inmunización.