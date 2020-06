Aseveran que MSP canceló los contratos antes del informe

Se anticiparon. Antes de que Giuzzio acercara el informe de la Comisión Especial de Compras Covid-19, la cartera sanitaria ya había cancelado varios contratos. El Ministerio de Salud ya canceló las contrataciones que no fueron adjudicadas y fueron objetadas por la Comisión Especial, según señaló a Última Hora una fuente cercana a la cartera sanitaria.

El control interno del Ministerio ya había devuelto todas estas contrataciones, antes del informe del ministro Giuzzio, considerando las situaciones que habían surgido con las empresas Imedic SA y Eurotec SA, tanto en cuanto al incumplimiento contractual como en relación a medicamentos provenientes de China, India y otros países que no tienen adecuada vigilancia sanitaria. A ello se suma que dichas contrataciones ya habían quedado desfasadas en cuanto a los plazos y cantidades, menciona la fuente. Señala que en lo referente a los contratos, la mayoría de las objeciones no afectan su validez. Los contratos que quedaron desfasados por precio (en marzo y abril había desabastecimiento) ni siquiera fueron ejecutados. Como ejemplo, cita el observado por la comisión, que se refiere a un 200% de diferencia en el costo del insumo. CUESTIONAMIENTO Por otro lado, apunta a que existen algunos aspectos cuestionados por la comisión que no tienen argumentos muy sólidos. Como ejemplo cita el llamado para la adquisición de aire acondicionado para la sala de aislamiento para enfermos Covid-19, para el Hospital Nacional de Itauguá. Según explicó la fuente, el informe señala que dicho equipamiento para este sector no puede adquirirse con fondos para la emergencia Covid-19. Enfatiza que el aire acondicionado es absolutamente necesario para esta sala. Esto se solucionará recurriendo a los fondos propios del Ministerio de Salud. El viernes 5 de junio, el Departamento de Investigaciones Preliminares ya inició una investigación respecto a la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios en los procesos objetados, según contó. Ese mismo día, Mazzoleni había anunciado la cancelación de todos los contratos que presentaban objeciones de parte de la Comisión de Compras. Fue luego de que el ministro Giuzzio informara sobre 32 procesos de adquisición del Ministerio de Salud que presentaban algunas irregularidades en el llamado.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



EN LA MIRA. Salud investiga a los involucrados en los procesos cuestionados.