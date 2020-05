Aseguran que los kits del MEC se entregaron

Un grupo de madres denunció a ÚH que están condicionando los paquetes de alimentos no perecederos, incluso desde la primera entrega, cuando dieron uno por familia en lugar de uno por alumno, como establece la disposición oficial de la cartera estatal.

El desmentido de parte del plantel docente se dio solo en 3 de las 6 instituciones educativas desde donde se denunció que son San Miguel y San Blas, San Cayetano y Virgen de Luján.

Las otras tres donde también reclamaron los condicionamientos son Ignacio A. Pane, Delfín Chamorro y Clara Piacentini de Cacace.

“Quiero decir que todos los kits de alimentos fueron entregados en nuestras escuelas, en ningún momento se condicionó”, aseveraron los directores de los institutos de gestión privada subvencionada. Además confirman que los paquetes se entregaron por familia.

Los reclamos. Las familias que denunciaron la condición de entrega por los deberes de la educación virtual, indicaron que luego de formar la fila correspondiente para evitar aglomeraciones, fueron a pedir los kits y ahí les solicitaron las tareas completadas.

“En muchos casos no es que no hicieron los deberes, es que se pasó a las profesoras por WhatsApp y quedó ahí el archivo, no se pudo llevar el día de la entrega de los alimentos no perecederos”, alegaron.

Por otro lado, pidieron considerar que muchos de los padres de los niños de estas escuelas no culminaron la primaria o la secundaria, por lo que les cuesta más acompañar el proceso lectivo en estos tiempos de pandemia.

Los condicionamientos fueron propuestos por el titular del MEC, Eduardo Petta, en varias ocasiones, apelando a la patria potestad como uno de sus argumentos, por lo que los hijos son también responsabilidad de las familias.

Los padres de escuelas públicas, indicaron que supuestamente los paquetes llegaron esta vuelta con menos productos. Las bolsas deben pesar 13,9 kilos.