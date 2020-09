Articulando mayorías

La plena vigencia de estado de derecho en democracia es necesaria, pero no suficiente. Aunque todos los miembros de una sociedad se consideren igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Aunque la titularidad del poder se atribuya al conjunto de la ciudadanía y haya alternancia de partidos políticos en su ejercicio. Todo eso no bastará si es que ambos, estado de derecho y democracia, no están regidos por valores que hagan valer en la práctica la dignidad humana y todas sus libertades. Se ha visto hasta el hartazgo en toda la historia de la humanidad que bien puede existir estado de derecho, pero estar en manos de sátrapas o de un moderno autócrata implacable, en negación sistemática de democracia. Tampoco hay que desconocer que ciertos Estados, autodenominados “demócratas” hasta en documentos oficiales, en los hechos sean feroces dictaduras en desprecio sistemático de derechos y libertades individuales.