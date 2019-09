Arregui desafía a HC a denunciar lesión de confianza en Petropar

Cartes había asegurado que Samudio comercializa combustible en diferentes precios de un día para otro. “Acá se habla mucho del ‘caiga quien caiga’, pero la de Petropar vende un combustible un viernes, que el lunes tiene otro costo, eso se llama lesión de confianza. Manda el Arregui del PDP (Partido Democrático Progresista) y el ‘caiga quien caiga’ no hay, pero a mí no me tiene que decir Arregui que eso no es lesión de confianza”, había señalado el empresario.

El ex fiscal explicó entonces que a Cartes “le pasan datos incompletos o falsos”, ya que cuando ingresó como asesor a la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), a cargo de Luis Cardozo, donde intervino por dos años la gestión anterior y solo dos meses la de Samudio, posteriormente, el caso quedó a cargo del ministro René Fernández, de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

“Ahí no tengo nada que ver. Se formuló una denuncia penal contra personas innominadas que está siendo investigada por la Fiscalía actualmente”, aseveró.

Por ese motivo, apuntó que Cartes está desinformado. “A Cartes le pasan datos inciertos o datos falsos y opina sin saber realmente lo que está ocurriendo con respecto a lo que son mis funciones”, dijo.

En cuanto a la crítica del cartismo sobre que Abdo Benítez no cambia a sus ministros no colorados, entre ellos, Arregui, se defendió diciendo que es paraguayo y es idóneo, por tanto no importa de qué partido sea.

Arregui regresó el sábado de Estados Unidos, a donde viajó con el vicepresidente Hugo Velázquez.

El ministro informó que con esta visita, el país está próximo a restablecer la relación con Fincen, que es la unidad de represión de delitos financieros de ese país, que se había restringido por una filtración de datos en Paraguay. También habló de la inversión en tecnología. “Ellos consideran que Paraguay es un aliado estratégico en la región en el combate a los crímenes trasnacionales”, afirmó.



