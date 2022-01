Arregui afirma que la Seprelad tiene competencia en el caso

“Vamos a analizar su denuncia. Todo lo que es pertinente y se encuentre en la competencia de la Seprelad lo vamos a desarrollar y, seguramente, el Ministerio Público tomará nota de esto”, dijo Arregui a la 1080 AM.

Explicó que es la Dirección General de Análisis Estratégicos y Financieros la encargada de procesar la denuncia.

Consideró que el caso también compete a otros organismos del Estado.

“No hay un plazo específico. Yo estoy trabajando normalmente en todas las otras cuestiones que hacen al funcionamiento institucional de la Seprelad”, sostuvo.

“Haremos todo lo que esté dentro de nuestra competencia y dentro del contexto internacional. Podemos hacer pedido de diligenciamiento, pero tenemos que ser rigurosos en cuanto al secreto de nuestras actuaciones”, aclaró.

Sostuvo que no hay plazos específicos para las actuaciones, pues todo depende de las respuestas que reciban de organismos internacionales. “Somos parte de plataformas seguras de información en el ámbito de la confidencialidad, y este caso nos sorprende en plena evaluación de Gafilat”, manifestó.

No obstante, Arregui dijo que no es la primera vez que recibimos “este tipo de denuncias, relatos que nos alertaron sobre ciertas situaciones”.

Agregó que no es un hecho menor, pues se trata de una denuncia contra el ex presidente y hay que tomar con cautela todo lo que se vaya realizando. Arregui explicó que Seprelad es un órgano que puede regular el sistema financiero, pero no es el supervisor.

“Vamos a analizar la denuncia (que presentó Giuzzio) y si está dentro de nuestra competencia vamos a desarrollar la investigación. Somos competentes para responder a esta denuncia. Nosotros trabajamos muy de cerca con la Fiscalía y tras esta denuncia también harán sus investigaciones. Yo tengo un equipo que es responsable de analizar las informaciones. Lo que hoy presentó Giuzzio ya está analizado por el equipo”, indicó el titular de Seprelad.

Siguió diciendo que “Arnaldo Giuzzio hace un relato, estamos separando eso, tiene un formato de denuncia. Muchos de esos datos, sin entrar en detalles, son parte de un análisis por requerimiento internacional. Seprelad recibe alertas desde muchas fuentes, acá la novedad es que dio a conocer de forma pública esta denuncia”, refirió.

Indicó que el Ministerio Público tiene la posibilidad de actuar de oficio en este tema. “No es un error que este tipo de denuncias se presente ante la Seprelad, nosotros trabajamos muy de cerca con la Fiscalía, seguramente ellos van a tomar contacto con diferentes instituciones y una de ellas es la Seprelad, no hay plazo, yo estoy trabajando en otras cuestiones que hacen a la Seprelad. La Dirección de Análisis Financiero se va a encargar de procesar, van a realizar diligencias seguramente, todo esto se va a hacer de una manera lo más rápido posible”, añadió.

la denuncia. Arnaldo Giuzzio presentó la denuncia en la sede de la Seprelad de manera particular y no como representante del Poder Ejecutivo. El secretario de Estado dijo que hay fuertes sospechas de lavado de dinero como consecuencia de un hecho precedente “que es el contrabando”.

Sobre el hecho de enriquecimiento ilícito, dijo que durante el análisis se encontró que Cartes tuvo un “crecimiento patrimonial desmesurado” entre el 2013 y 2018, periodo que coincide con su función como presidente de la República.

Mientras que la figura de declaración falsa guarda relación con todas las rectificaciones que Horacio Cartes hizo a sus declaraciones juradas.



Vamos a analizar su denuncia. Todo lo que se encuentre en la competencia de Seprelad lo vamos a desarrollar.

Carlos Arregui,

titular de Seprelad.