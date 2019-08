Argentina vota en primarias, con la mira en las presidenciales de octubre

Con las 10 fórmulas presidenciales definidas de antemano, apenas habrá competencia en algunos distritos entre candidatos a legisladores nacionales. Sin embargo las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) serán clave para saber si Macri puede ser reelegido pese al deterioro de su imagen debido a la recesión económica, la inflación anual en 40% y el aumento de la pobreza (32%) y el desempleo (10,1%).

Su principal adversario político es Alberto Fernández, del peronismo de centroizquierda, que busca la presidencia apoyado en los votos que arrastra la ex mandataria Cristina Fernández, compañera de fórmula en el Frente de Todos.

Los sondeos coinciden en anticipar que la fórmula de Fernández será la más votada. “La verdadera incógnita es la distancia entre uno y otro”, explica el analista político Carlos Fara. Aunque las PASO no ponen en juego cargos, habrá de todos modos ganadores y perdedores, dependiendo de quién obtenga más votos. “Como no hay primarias para los (candidatos) presidenciales, a veces se toma la idea de que no sirven para nada, pero son fundamentales por dos razones: la tendencia y el mercado”, señaló Fara.

Los mercados ya fijaron una vara teórica para la derrota (en las primarias) de Macri: por 3 puntos es aceptable, entre 3 y 5 genera dudas sobre si puede ganar en octubre, y más de 5 puntos demasiados interrogantes y ésto, al día siguiente, puede volverse un boomerang contra las posibilidades del gobierno, explicó Fara.

En las primarias de 2015, Macri quedó 8 puntos por debajo del candidato oficialista Daniel Scioli (kirchnerismo). En la primera vuelta también fue segundo con 3 puntos de distancia, pero ganó el balotaje. Macri y Fernández proponen modelos económicos antagónicos y los mercados están a la expectativa de cómo proseguirá el plan de ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional. Casi 34 millones de personas están habilitadas para votar entre las 8.00 y las 18.00 locales. Los primeros resultados se esperan en la noche del domingo.