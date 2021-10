Argentina reabre puesto fronterizo de Encarnación a partir de hoy

Esta decisión del vecino país, vino tan solo horas después de que el canciller nacional, Euclides Acevedo, afirmara que no encontraba ningún argumento que pueda esgrimir la Argentina para no abrir esta semana los pasos fronterizos con Paraguay, tal como acordaron con su par del vecino país, Santiago Cafiero, el jueves pasado en Buenos Aires.

“Están dadas las condiciones”, sostuvo ayer a la salida del Palacio de Gobierno, insistiendo que las condiciones epidemiológicas están dadas para que se abran las fronteras.

Horas más tarde, por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó los puntos conversados la semana pasada entre ambos cancilleres y negó que la reapertura de fronteras esté condicionada a otros temas tratados en la reunión entre los ministros Acevedo y Cafiero, como el caso de la muerte de las dos niñas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de nacionalidad argentina, que resultaron muertas durante una balacera entre miembros de esta banda criminal y las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“El único condicionante para la reapertura gradual de fronteras ha sido el establecimiento de corredores sanitarios seguros para preservar los avances logrados en la lucha contra la pandemia del coronavirus, cuestión que es de alto interés para ambas partes”, resalta el comunicado de Cancillería.

Todas estas gestiones fueron impulsadas con una estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y con la Dirección General de Migraciones, y de estos con sus pares argentinos, explica.

Sobre el tema niñas del EPP, los cancilleres Acevedo y Cafiero asumieron el compromiso de avanzar hacia la conformación de una Comisión Relatora Internacional, que respetando la soberanía jurisdiccional del Paraguay, colabore en el caso de las niñas muertas en Yby Yaú.

Quizá por eso el ministro en su comparecencia ante la prensa expresó que este tema nada tiene que ver con la reapertura de las fronteras.

“El que piensa eso creo que tiene mala fe y creo entender la intención de quienes hacen esa interpretación perversa”, dijo. “Ellos dicen que se va a abrir esta semana. Vamos a ver qué me dice mañana (por hoy) el gobernador de Misiones porque me dijo que dependía de Buenos Aires y eso ya está, por lo que debe abrir. Si no abren ya van a ser otras las razones y serán otras las medidas que vamos a tomar ”, afirmó.

Acevedo ya en horas de la noche festejó la decisión argentina, y volvió a reiterar que no hubo ningún condicionamiento para la reapertura del puesto fronterizo. Dijo además que otros puestos como el de Formosa correrían la misma suerte esta misma semana. “Obviamente que para entrar y salir se va a necesitar carné de vacunación, pero está todo controlado, se está trabajando”, sostuvo.



