Argentina es menos atractiva para migración económica, dice experto

Esto sostuvo Ezequiel Texido, oficial regional de Políticas y Enlace de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante el workshop desarrollado por la fundación Thomson Reuters, donde se abordaron temas referentes a los fenómenos de migración regional y mundial, con la asistencia de periodistas de América Latina y el Caribe.

El experto recordó la alta incidencia de la población migrante paraguaya en Argentina, que representa casi el 35% de los extranjeros que viven en ese país y se constituye en el grupo más numeroso, seguido de los bolivianos, que tienen una presencia de poco más de 20%, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Respecto a los efectos de la crisis argentina en la decisión de retornar al país de origen, Texido reconoció que no se observa una salida masiva de personas foráneas; sin embargo, quienes enfrentan los factores económicos mencionados probablemente advierten a sus compatriotas que estén en planes de migrar que Argentina no es actualmente la mejor opción. “Nadie sabe cómo esta crisis de tres, cuatro, seis o siete años afecta a estas poblaciones. En general, los procesos estructurales de largo plazo, como los de paraguayos, bolivianos y peruanos en Argentina, no cambian de un momento a otro, en un periodo de corto plazo”, relató.

“Es posible que Argentina se convierta en un destino menos interesante para migrar. En el caso de los más de un millón de paraguayos que viven en Argentina desde hace 50 a 70 años, este proceso no cambia mucho, pero es posible que se comparta información con nuevos potenciales migrantes de que lo piensen mejor sobre si Argentina es la mejor alternativa en la región”, agregó.

Mencionó a la nación rioplatense como el destino predominante de la migración regional en el siglo pasado, mientras que en los últimos años vieron cómo Chile se fue posicionando en la atracción de migrantes, debido a la estabilidad en la economía y la esfera política, al igual que Brasil.

En cuanto a otros procesos migratorios protagonizados por la comunidad paraguaya, el oficial de la OIM explicó que, junto con los venezolanos, fueron los únicos latinoamericanos que incrementaron la ida a Estados Unidos y España desde el inicio del nuevo milenio hasta el 2015.

Informó además que en América Latina se registran alrededor de 9,5 millones de migrantes internacionales y que en Sudamérica este número se encuentra en 6 millones. El principal país emisor de migrantes hasta el 2017 fue México, en términos de cantidad de personas (casi 15 millones). En el contexto global, el lapso de edad en que más se emigra es de 30 a 34 años, en el momento de mayor productividad, motivo por el cual se asigna a la búsqueda de trabajo como la principal causa de este fenómeno. Estados Unidos acapara el 49,7% de la atracción de foráneos y se calcula que en el mundo existen 1.000 millones de migrantes, concluyó Texido.

REMESAS. En el 2018, las remesas familiares enviadas desde Argentina hacia Paraguay totalizaron USD 110,5 millones, según registros del Banco Central del Paraguay (BCP). En este caso, la variación interanual fue negativa, ya que en el 2017 se enviaron USD 133,1 millones y se observa en consecuencia un retroceso de -17%.