Areguá: El arte de crear pesebres logra involucrar a toda la familia

Hace más de dos décadas que el artesano fabrica piezas de arcilla. El artista se caracteriza por realizar creaciones originales, sobre todo para el pesebre; como el de la sagrada familia indígena y animales autóctonos del Chaco. Este juego de piezas es el más admirado en la feria que se encuentra en plena marcha en la localidad.

Equipo. Mientras Chito se encarga de darle forma al rostro de lo que será San José, en versión indígena, su esposa Gladys Fernández pasa el pincel para darle color a la figura de lo que será el niño Jesús. Ambos demuestran una profunda dedicación para la obra que, además de ser el sustento diario, es según ellos una terapia.

Con satisfacción, el artesano expresa que sus hijas colaboran de cerca con los padres. Sol, la menor de las tres mujeres y quien está por culminar la secundaria, se encarga de atender el stand en la expo; María Paz, la hija del medio y estudiante de Medicina, fue a comprar accesorios para el pesebre, y Balbina, la mayor, cuida el local de la familia. Javier es el hijo más pequeño que de cierta manera también empieza a involucrarse en el oficio. “Cuando ve que estamos con los trabajos también trae su tempera para pintar algún objeto y así va practicando”, destacó.

También agrega que la hija mayor se recibió de kinesióloga. “Cuando le pregunté dónde va a montar su consultorio, me dice: ‘Acá, al lado del negocio así mantengo los dos rubros’. Eso me llena de orgullo porque no va a dejar de lado la profesión de la familia”, destaca Chito, mientras termina una parte del molde que prepara.

Expo. Hasta el 23 de diciembre se extiende en Areguá la Expo Pesebre. De lunes a domingo, cerca de 200 artesanos exhiben sus creaciones sobre la calle Nuestra Señora La Candelaria, Mariscal Estigarribia y Gabriel Casaccia.

Es un orgullo para mí que mis hijas puedan ayudarme en este rubro que hace posible quee llas puedan estudiar. Javier Chito Centeno, artesano.

Además de ser mi trabajo habitual, es también una terapia. La pintura ayuda a relajarse de los problemas. Gladys Fernández, artesana.