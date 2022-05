Arce: “Bien posicionados”

En relación con el desarrollo del campeonato, el entrenador fue claro al opinar: “Acá no está definido nada, quedan 8 fechas y cualquier cosa puede pasar. No podemos pestañear nada porque esto es fútbol y los demás se pueden acercar si tropezamos”.

Abordando el tema de la salida tempranera por lesión de Fabián Franco, el DT expuso: “Es preocupante porque es muscular. Sobre el resto estamos muy atentos a todos, hemos tenido reuniones en la semana con los PPFF para que den su parecer sobre los 7 partidos que quedan”. Y agregó acerca del tema: “No es porque no se cuidan que se lesionan; dicen que los brasileños no se lesionan porque se cuidan y los paraguayos lo contrario. Doy fe de que no es así porque ellos también se cuidan; yo he jugado 8 años en Brasil”.

Para cerrar, Arce fue claro en lo que se juega: “Acá luego de perder ante Colón parecía que se caía el mundo, quieren que se clasifique en el tercer partido y los rivales también juegan”.