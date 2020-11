Arce amplía el invicto y su promedio

En 31 juegos que lleva en la presente temporada, el Chiqui cosechó el 69% de los puntos en juego, con un total de 19 triunfos, 8 empates y solo 4 derrotas, logrando el título del Apertura 2020 y el cupo a la Libertadores 2021.

Derlis sí, willy no. El entrenador Francisco Arce expuso en la 780 AM que en su momento charló con Derlis González, pero no con William Mendieta: “Hablé en su momento con Derlis González. Con William (Mendieta), no, porque tenemos varios futbolistas en esa posición”, sumando acerca del nuevo cargo de Fernando Amorebieta: “Está poniendo en orden todo lo que tiene que ver en lo futbolístico y cuidado de los futbolistas, más los que van a arrancar la pretemporada”.