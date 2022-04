Árboles longevos o mal podados son un riesgo urbano con cada temporal

El nuevo director Ejecutivo de la ONG A Todo Pulmón, Osvaldo Turlan, indicó que las instituciones encargadas de realizar estas podas deben tener conocimientos técnicos y no mutilar los árboles como lo hacen comúnmente.

“Cuando se realiza una mala poda afecta al equilibro de los árboles y entonces cuando hay vientos importantes echan el árbol y generan un gran riesgo. Esto es una problemática constante”, destacó.

Añadió que es sumamente necesario llevar a cabo un censo de los árboles del país a modo de tener un registro de los árboles viejos que necesitan ser removidos y controlar los niveles de deforestación.

“Nuestro mayor deseo es tener cifras, son datos que requieren de un inventario, las ciudades requieren un censo y no hay ese trabajo hoy en día. Necesitamos invertir en ello porque solamente conociendo lo que tenemos vamos a poder planificar y proyectarnos hacia adelante”, mencionó.

Por otro lado, remarcó que desean realizar un trabajo conjunto con la Comuna asuncena para iniciar un censo de arborización en la ciudad, y que este no se realiza debido a que se necesita de una alta suma de inversión.

“Estamos trabajando con el Infona pero estamos en tratativas para ver también con la Municipalidad de Asunción para proponerles cómo podemos empezar un censo de arborización porque realmente es un trabajo muy costoso y a veces las instituciones no tienen el presupuesto para llevarlo adelante”, sostuvo.

Turlan destacó que reciben quejas de los ciudadanos a raíz de la mala poda por parte de los funcionarios de ANDE.

”Recibimos quejas de varios ciudadanos que afirman que sus árboles no necesitaban ser podados y los funcionarios de la ANDE realizan la poda ya sea por cuestiones de tendido eléctrico o por otros motivos y todas esas cuestiones se solucionan con el censo del arbolado urbano, con el monitoreo y con la capacitación de los funcionarios que tienen que realizar ese servicio”, refirió.

ESTRUCTURA. Asimismo, alegó que uno de los errores más frecuentes de la mala poda es cortar ciertas partes de los árboles en donde no deben realizarse y dichas aberturas dejan vulnerable al árbol debido a que ingresan insectos y otras alimañas que debilitan sus raíces generando que caigan con los vientos importantes.

“Esto tiene una técnica de poda y hacer las cosas bien obviamente toma más tiempo y requiere de más herramientas y existen temporadas para podar, no es que esto se pueda hacer en cualquier época del año. Muchas veces hacen rápido la poda porque tienen la responsabilidad de varios trabajos en el día y si se realiza un corte en un lugar donde no se debe, el árbol ya no vuelve a crecer y eso también le genera heridas lo cual hace que entren plagas y se enferme el árbol y al volverse débil, la estructura se queda vulnerable a que una tormenta logre echarlo”, puntualizó.



