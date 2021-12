Árbol de Navidad, esperanza en un vertedero de Brasil

A primera vista, aquel símbolo de las fiestas decembrinas no era suficiente para alimentar a su familia. Pero la escena, inmortalizada el 8 de noviembre por un fotógrafo colaborador de AFP, recorrió el mundo. Unas semanas antes de las vacaciones de fin de año, la imagen de este adolescente negro, flaco y con el torso desnudo, blandiendo un abollado árbol de plástico de 30 centímetros, despertó una oleada de solidaridad. “Nunca tuve un árbol de Navidad en casa”, dice el joven, que sueña con convertirse en futbolista profesional. Gabriel vive con su madre y dos hermanos mayores en una modesta casa de adobe en Pinheiro, un pequeño pueblo en el estado de Maranhao.

En el suelo, sin baldosas, solo hay tierra marrón oscuro. El cielo puede observarse desde adentro, a través del espacio que queda entre la pared y el techo de paja.

Fondo en línea. Pero ahora esta modesta morada está decorada con un árbol de Navidad. Y no el del vertedero. Se trata de un gran árbol artificial, nuevo, con una estrella dorada en la parte superior, bolas, también doradas, y una guirnalda centelleante. Es solo una de las muchas donaciones que ha recibido su familia desde que la icónica foto se volvió viral en las redes sociales.

“Gracias a Dios, hemos recibido suficientes canastas de comida para pasar la Navidad más a gusto”, señala María Francisca Silva, de 45 años, madre de Gabriel y quien gana 600 reales mensuales (106 dólares) revendiendo los residuos reciclables del basurero. Las recaudaciones de fondos en línea que recolectan donaciones de todo el país pronto deberían permitir hacer realidad el sueño de la familia: Construir una casa de verdad, sólida.

Gracias a una primera donación de 500 reales (unos 89 dólares), pudieron comprar una bomba hidráulica para sacar agua del pozo cavado cerca de la casa.

“Mi regalo favorito es la bicicleta”, cuenta Gabriel, quien la recibió de manos de una profesora de su escuela.

Cuando no está en clase, el adolescente ayuda a su madre a recoger los desechos reciclables del vertedero.

“Si lo dejo en la calle, puede fumar droga, hacer cosas que no debe. Él me ayuda, yo estoy pendiente de que no siga un mal camino. Es un buen muchacho, siempre quiso ayudarme”, afirma la madre.