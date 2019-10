Aquino estuvo cerca de irse del Aborigen

No se rindió. Claudio Aquino (i), quien suma 2 goles, encara a Silva.

El extremo argentino de Guaraní Claudio Aquino, quien en este Clausura jugó todos los partidos de titular, confesó que estuvo a un paso de irse de La Toldería cuando Gustavo Florentín tomó el mando del equipo en setiembre del 2018.

“El que me trajo fue el vasco Azconzábal (Juan Manuel) y ni bien él llega (Gustavo Florentín) lo primero que quería hacer era irme de acá, llegué a casa y le dije a mi mujer: ‘vámonos, sé que no voy a jugar’. Si bien también tenía lesiones, la actitud no era rendirme”, relató el jugador de 28 años, quien suma dos goles en el Aborigen en el Clausura 2019. Los meses pasaron y Aquino se convirtió en titular indiscutido del técnico Gustavo Costas. Sobre este presente dijo que ahora por suerte cuentan con un buen técnico. “Nos da confianza, si bien está medio loco (risas), vive el fútbol como uno de nosotros, eso nos ayuda y mucho, es abierto y trata de darnos lo mejor”, indicó. Aseguró además que el plantel se propuso “pelear hasta el final del campeonato”.