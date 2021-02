Aquino dirigirá su sexto superclásico consecutivo

"Estuve pendiente a mi teléfono hasta que me llegó la notificación de que voy a estar en el superclásico", manifestó ayer el árbitro Éber Aquino a FALG, tras conocer su designación para dirigir el domingo el Olimpia y Cerro Porteño.

Mencionó que está recuperado de una lesión. Los líneas: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza. VAR: Ulises Mereles y AVAR: Nancy Fernández (cambios por Covid-19 de último momento).

Otras designaciones: Sol vs. Guaraní: Alipio Colmán, mañana. El lunes: Guaireña vs. Nacional, David Ojeda, y el último partido de la fecha 5 entre Libertad vs. River Plate pitará Julio Quintana.