Aprueban que pensión para adultos mayores llegue a más beneficiados

El proyecto establece que los beneficiados recibirán un monto no menor a la cuarta parte del salario mínimo. Actualmente el salario es de G. 2.112.562, y el importe alcanzaría a no menos de G. 528.000. También los adultos mayores al cumplir 65 años serán inscriptos automáticamente en el registro del Ministerio de Hacienda. Esperanza Martínez propuso que el monto sea no menor a la tercera parte, es decir, no menos de G. 700.000, pero no prosperó.

Entre otras cosas, se discutió si el proyecto debía ser universal o solamente para aquellos en estado de pobreza. Finalmente prosperó la universalidad, pero no podrán ser beneficiados quienes reciban una remuneración del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o seguro social, quienes contribuyan al IRP y quienes en su declaración jurada de impuestos para el IVA declaren ingresos superiores a dos salarios mínimos mensuales y aquellos que posean más de 30 ganados. Este último punto se discutió para que sea excluido, ya que contar con 30 vacas no es sinónimo de prosperidad económica en el campo, pero no prosperó.

El Ministerio de Hacienda establecerá el mecanismo para controlar y establecer la inscripción de los adultos para el cobro del beneficio.

Stephan Rasmussen, de Patria Querida, resaltó que unos 183.000 nuevos adultos serán los nuevos beneficiarios y tendrá un costo adicional de USD187 millones. Abogó por la utilización de esos fondos para otras acciones como viviendas.

Martínez resaltó que el 85% de los adultos mayores no tienen jubilación y el 60% no cuentan con seguro médico y defendió el proyecto.

Salyn Buzarquis indicó que mediante el sistema actual se “jugó mucho” con la gente. “Muchos mueren esperando la pensión”, aseveró.