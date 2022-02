Aprueban pedido de intervención del Zoo

Por unanimidad los concejales de Asunción aprobaron ayer el pedido de intervención del Jardín Botánico y Zoológico. Recomendaron a la Intendencia que la directora, Maris Llorens, sea separada del cargo. Fijaron un plazo de 15 días para presentación de informes.

En el orden del día figuraba la comparecencia de Llorens ante el pleno, pero no se presentó. Los concejales cuestionaron que ya son varias las convocatorias en las que no aparece. La edil Jazmín Galeano (PEN) cuestionó que ante el convenio con la Fundación Maris Llorens, propiedad de la directora del zoológico, la misma es juez y parte ya que la dirección municipal es la encargada de la fiscalización. “Los funcionarios denunciaron que en la dirección no se cuenta con la caja chica, sobre el punto dijo la directora que ella dona su salario. Se solicitó a la Intendencia y a la directora que presenten papeles que lo demuestren pero no presentan”.