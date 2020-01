Aprovechan las vacaciones para desvalijar un colegio

El director de la institución, Gabriel Ávalos, mencionó que en la madrugada del domingo volvieron a ingresar personas desconocidas trepando la muralla y rompiendo ventanas, aprovechando que no había nadie en el local, debido a las vacaciones.

“Se llevaron cocinas a inducción, hornos y utensilios de la sala de Gastronomía y también en otros sectores. Dejaron todo vacío”, expresó el director que no pudo precisar la pérdida económica luego de lo sucedido. “Es incalculable la pérdida, pero la indignación es superior a lo material”, agregó.

Los directivos de la institución junto con la comisión de padres realizaron la denuncia policial y con ella fueron hasta el Ministerio de Educación para que se pueda reponer lo robado, antes que se reanuden las clases.

Hasta el momento, no se sabe quiénes son las personas que realizaron el hecho, pero no se descarta que sean alumnos o ex alumnos de la institución, ya que los que realizaron el golpe conocían las dependencias del lugar y lograron burlar las cámaras de circuito cerrado e incluso también se robaron los monitores.

Los docentes junto con la comisión de padres juntaron dinero para contratar un guardia de seguridad privado, que está custodiando el colegio mientras dure el tiempo de descanso. El grupo llegó a juntar el dinero para un mes de trabajo.