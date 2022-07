Aprobaron ampliar penas en casos de corrupción

Se indica como circunstancias agravantes, el hecho de que la conducta del autor haya tenido como consecuencia el peligro o incluso la ruina financiera de la víctima, así como la actuación de manera comercial y la formación de agrupaciones que se dediquen a la producción de documentos no auténticos que son utilizados para sostener la declaración falsa destinada a causar el perjuicio en el patrimonio ajeno. La diputada Rocío Vallejo explicó que las estafas tienen una pena de hasta ocho años y la lesión de confianza, una pena de hasta 10 años, actualmente, en casos especialmente graves.

“Planteamos nominar cuáles son esos casos especialmente graves. Van a pensar dos veces si saben que zafar no será tan fácil. Queremos que en casos de estafas especialmente graves, las penas sean de 1 a 15 años”, manifestó.

Puso como ejemplo el caso del ex gobernador de Central Hugo Javier González. “Hay un ejemplo reciente. Hace poco se benefició con la no intervención al gobernador de Central; y sin embargo sus cómplices admitieron todos los hechos. Que esta sea una señal, ya que tantas veces se ha beneficiado a delincuentes de cuello blanco. Que los corruptos no puedan zafar tan fácilmente”, aseveró Vallejo.

“Los hechos de corrupción no solo se limitan a perjuicios patrimoniales, sino que afectan los derechos humanos; causan déficit, matan, nos dejan sin escuelas; sin medicamentos, sin viviendas, lastiman derechos fundamentales”, mencionó al tiempo de citar que Paraguay está aplazado en la lucha contra la corrupción. El proyecto fue acompañado por el total de los diputados presentes, es decir, unos 47.